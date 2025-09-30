Nothing представила Essential Apps — инструмент для создания ИИ-приложений

Опубликовано 30 сентября 2025, 22:231 мин.
Nothing представила Essential Apps — инструмент для создания ИИ-приложенийЗаявлено, что легко создать едва ли не любое приложение
Компания Nothing, производитель популярных смартфонов и бюджетных наушников, представила новую технологию разработки мини-приложений для смартфона под названием Essential Apps, которая использует встроенный на уровне устройства ИИ.
© Nothing
Принцип работы системы довольно простой: пользователь делает запрос на приложение, описывает цель использования, что ему нужно и в какой сфере. Приложение мгновенно появляется на рабочем столе в качестве виджета, созданного нейрсетью.
Nothing считает это шагом к созданию более персонализированного смартфона, который будет адаптироваться к индивидуальным потребностям каждого пользователя. Сейчас функция тестируется.
Кроме того, Nothing представила платформу Playground, позволяющую изучать, модифицировать и делиться приложениями, созданными другими пользователями.
Источник:TechCrunch
Автор:Андрей Кадуков