Nothing выпустила стабильную версию своей ОС Nothing OS 3.0

Новое ПО доступно прежде всего для владельцев моделей Nothing Phone 2 и Nothing Phone 2a. Поэтому пользователям с моделями CMF Phone 1 — бюджетный суббренд Nothing, Phone 1 и Phone 2a Plus придётся ждать до начала 2025 года.

Информации о функционале новой ОС мало. Известно, что в новой версии прошивки доступно приложение Nothing Gallery с ИИ-функциями расширенного поиска и дополнительными возможностями редактирования.

Как отмечает портал Android Authority, релиз Nothing OS 3.0 состоялся даже раньше, чем One UI 7 от Samsung, что является своего рода успехом для маленькой Nothing.