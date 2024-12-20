Nothing выпустила стабильную версию своей ОС Nothing OS 3.0

Опубликовано 20 декабря 2024, 00:001 мин.
Nothing выпустила стабильную версию своей ОС Nothing OS 3.0Даже раньше, чем Samsung
Компания Nothing, разработчик одноимённой серии смартфонов, выпустила стабильную версию своей операционной системы Nothing OS 3.0, основанной на Android 15.
© Ryan Haines / Android Authority
Новое ПО доступно прежде всего для владельцев моделей Nothing Phone 2 и Nothing Phone 2a. Поэтому пользователям с моделями CMF Phone 1 — бюджетный суббренд Nothing, Phone 1 и Phone 2a Plus придётся ждать до начала 2025 года.
Информации о функционале новой ОС мало. Известно, что в новой версии прошивки доступно приложение Nothing Gallery с ИИ-функциями расширенного поиска и дополнительными возможностями редактирования.
Как отмечает портал Android Authority, релиз Nothing OS 3.0 состоялся даже раньше, чем One UI 7 от Samsung, что является своего рода успехом для маленькой Nothing.
Источник:Android Authority
Автор:Андрей Кадуков