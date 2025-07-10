Новая «эпидемия» неработающих будильников на Pixel: пользователи массово жалуются

Ранее подобная «эпидемия» уже была. Пару лет назад огромное число пользователей смартфонов Pixel сообщали о несрабатывающем будильнике, когда нужно было вставать на работу, на учёбу или успеть на собеседование.

Текущие проблемы с будильником тоже приводят к пропуску встреч и опозданию на работу или в школу. Пользователи делятся скриншотами на Reddit, рассказывая, что установленные будильники не срабатывают по неизвестной причине, о чём пользователи получают соответствующие уведомления от устройства.

Несмотря на обращения пользователей в Google, компания объявила, что не проводит активных поисков решения, поскольку невозможно воспроизвести проблему. Один из владельцев Pixel отмечает, что сбой будильника произошёл во время рабочей поездки, что привело к опозданию на самолёт и нужде в бронировании другого рейса.

Как отмечает портал PhoneArena, проблемы с будильниками на устройствах Pixel становятся серьёзной, причём не первой, помехой для пользователей и требуют решения.