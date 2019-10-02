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Новая функция iOS уберет "мыло" с фото, сделанных на iPhone 11

Доступна она будет на iOS 13.2
В рамках ежегодной осенней презентации новинок в прошлом месяце, Apple, помимо всего прочего, анонсирована и новейшую разработку — технологию для камеры новых iPhone под названием Deep Fusion.

Так, благодаря использованию машинного обучения, технология способна обрабатывать снимки, оптимизируя текстуры, а также уменьшая шумы и “подтягивая” общее качество полученных на новое поколение iPhone снимков. Работает Deep Fusion просто: еще до того, как пользователь нажимает на кнопку виртуального затвора, приложение “Камера” уже успевает сделать четыре снимка. После того, как пользователь закончит фотографировать, приложение сделает еще четыре фотоснимка. Далее искусственный интеллект определяет те фото, которые получились лучше остальных, после чего объединяет их в одну фотографию максимально возможного качества в HDR.

Фото сделано с использованием технологии Deep Fusion

На данный момент Deep Fusion недоступен на последнем поколении iPhone, но согласно последним данным, технология появится с обновлением до iOS 13.2. Те же, кто очень сильно хочет опробовать новую разработку Apple, может установить бета-версию iOS для разработчиков — там Deep Fusion доступна уже сейчас.

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