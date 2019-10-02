Новая функция iOS уберет "мыло" с фото, сделанных на iPhone 11

Так, благодаря использованию машинного обучения, технология способна обрабатывать снимки, оптимизируя текстуры, а также уменьшая шумы и “подтягивая” общее качество полученных на новое поколение iPhone снимков. Работает Deep Fusion просто: еще до того, как пользователь нажимает на кнопку виртуального затвора, приложение “Камера” уже успевает сделать четыре снимка. После того, как пользователь закончит фотографировать, приложение сделает еще четыре фотоснимка. Далее искусственный интеллект определяет те фото, которые получились лучше остальных, после чего объединяет их в одну фотографию максимально возможного качества в HDR.