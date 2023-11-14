Новая функция сделала WhatsApp ещё больше похожим на Discord или Telegram

Новая функция сделала WhatsApp ещё больше похожим на Discord или TelegramБлагодаря современному способу групповых звонков
WhatsApp объявил о запуске новой функции голосового чата для больших групп, делая его еще более похожим на такие платформы, как Discord и Telegram.
Свежая возможность предназначена для менее навязчивого общения по сравнению с групповыми звонками, которые оповещают каждого участника группы.
Голосовые чаты запускаются тихо, без звонка, с помощью пузыря в чате, который пользователи могут нажать, чтобы присоединиться.
Эта функция позволяет общаться с теми, кто может присоединиться, и одновременно отправлять сообщения тем, кто не может. Пользователи могут быстро включить звук, отключиться от чата или отправить сообщение в группу, не покидая голосовой чат, используя элементы управления звонком в верхней части переписки.
WhatsApp начнет внедрение голосовых чатов для больших групп в течение ближайших недель, начиная с групп, в которых более 33 участников. Компания отмечает, что голосовые чаты защищены сквозным шифрованием по умолчанию.