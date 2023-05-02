Новая функция сделала WhatsApp ещё удобнее

Новая функция была обнаружена в версии WhatsApp 2.2316.2.0 для Windows. Пока неизвестно, когда она станет доступна для всех пользователей мессенджера. Но учитывая, что она уже реализована, ждать осталось не так уж и много.

Напомним, что ранее команда WhatsApp разработала ещё одну полезную функцию — возможность переносить чаты на другие Android-устройства без синхронизации с облачным сервисом Google Drive.