Новая функция сделала WhatsApp ещё удобнее

Новая функция сделала WhatsApp ещё удобнееОсталось дождаться её появления на всех устройствах
WhatsApp появилась новая функция, которая станет доступна широкому кругу пользователей в ближайшее время.
Речь идёт о прослушивании голосовых сообщений в любом меню приложения. Так, бета-тестеры обнаружили в WhatsApp возможность прослушивать аудиосообщения вне чата.
Это позволит пользователям переписываться сразу в нескольких чатах, продолжая при этом прослушивать голосовое сообщение. В текущей версии приложения, если пользователь хочет послушать аудиосообщение, он не может выйти из чата, иначе воспроизведение остановится.
Новая функция была обнаружена в версии WhatsApp 2.2316.2.0 для Windows. Пока неизвестно, когда она станет доступна для всех пользователей мессенджера. Но учитывая, что она уже реализована, ждать осталось не так уж и много.
Напомним, что ранее команда WhatsApp разработала ещё одну полезную функцию — возможность переносить чаты на другие Android-устройства без синхронизации с облачным сервисом Google Drive.