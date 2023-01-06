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06:39, 06 января 2023
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Новая функция WhatsApp ещё больше усложнит блокировку мессенджера властями

Раньше таким мог похвастаться лишь Telegram

В 2018 году российские власти попытались заблокировать Telegram. Тогда детище Павла Дурова достаточно элегантно обошло ограничения, предложив пользователям использовать кастомные прокси-сервера.

Новая функция WhatsApp ещё больше усложнит блокировку мессенджера властями

Фото: Bleeping Computer

И вот, спустя почти пять лет, такая же функция появилась в WhatsApp. Команда мессенджера представила новую функцию, которая позволит пользователям подключаться к сервису через прокси-сервер.

В блоге WhatsApp сообщается, что свежая функция не повлияет на сквозное шифрование приложения. Она лишь призвана помочь пользователям сохранить доступ к WhatsApp в случае обрыва или блокировки соединения.

Новая функция WhatsApp ещё больше усложнит блокировку мессенджера властями

Tech Nova

Найти новую возможность можно в меню «Хранение и данные» последней версии приложения сервиса для iOS или Android. Она будет работать на серверах, созданных добровольцами и организациями по всему миру, которые стремятся к свободной коммуникации.

Источник:Tech Nova
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