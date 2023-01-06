Новая функция WhatsApp ещё больше усложнит блокировку мессенджера властями

И вот, спустя почти пять лет, такая же функция появилась в WhatsApp. Команда мессенджера представила новую функцию, которая позволит пользователям подключаться к сервису через прокси-сервер.

В блоге WhatsApp сообщается, что свежая функция не повлияет на сквозное шифрование приложения. Она лишь призвана помочь пользователям сохранить доступ к WhatsApp в случае обрыва или блокировки соединения.