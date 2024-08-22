Новая ИИ-функция Windows Recall останется недоступной как минимум до октября

Технология, работающая на базе локальных моделей ИИ в Windows 11, автоматически делает скриншоты практически всего, что происходит на экране компьютера. Затем пользователи могут искать и восстанавливать нужные данные или просматривать их на временной шкале.

Однако, из-за опасений по поводу безопасности, Microsoft была вынуждена отложить запуск Recall.