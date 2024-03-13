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Приложения
Опубликовано 13 марта 2024, 04:30
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Новая технология Apple будет «сама решать», где размещать рекламу в App Store

Рекламодателю только нужно ввести необходимые критерии
Apple при участии ограниченного круга рекламодателей начала тестировать новую рекламную технологию, основанную на ИИ. Система автоматически будет подбирать разделы в App Store для размещения баннеров по заданным критериям.
Новая технология Apple будет «сама решать», где размещать рекламу в App Store

© Apple

Рекламодатели смогут задать бюджет, оптимальную для них цену за показы баннеров и переходов по ссылкам, аудиторию, на которую хотят таргетировать баннеры, а также географию рекламной кампании. После этого алгоритмы автоматически подберут наилучший для рекламы раздел в App Store.

Тестирование новой рекламной технологии является планами Apple по совершенствованию всех своих рекламных сервисов, чтобы конкурировать с платформами других техногигантов, в частности, с Google Performance Max.