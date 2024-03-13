Новая технология Apple будет «сама решать», где размещать рекламу в App Store

Рекламодатели смогут задать бюджет, оптимальную для них цену за показы баннеров и переходов по ссылкам, аудиторию, на которую хотят таргетировать баннеры, а также географию рекламной кампании. После этого алгоритмы автоматически подберут наилучший для рекламы раздел в App Store.

Тестирование новой рекламной технологии является планами Apple по совершенствованию всех своих рекламных сервисов, чтобы конкурировать с платформами других техногигантов, в частности, с Google Performance Max.