Новая версия Chrome для Android будет напоминать закрывать "несвежие" вкладки
Речь идет о функции под названием Suggest to close Tabs, которая занимается тем, что подсказывает пользователю о необходимости закрыть определенные вкладки, которыми он долгое время не пользуется. Данная возможность доступна “из коробки” в экспериментальной сборке Chrome Canary под номером 81, но если вы хотите воспользоваться ей в стабильной версии браузера, достаточно лишь обновиться до версии Chrome 79 и активировать специальный флаг chrome://flags стабильной сборке Chrome 79.
Насколько удачной окажется новая разработка поискового гиганта и появится ли она за пределами Android-смартфонов — покажет лишь время. Но в теории, данная “фишка” может быть полезна лишь на iOS-устройствах, так как те же ПК и ноутбуки и так зачастую не страдают от избытка открытых вкладок на постоянной основе из-за забывчивости пользователей.