Новая версия Chrome для Android будет напоминать закрывать "несвежие" вкладки

Насколько удачной окажется новая разработка поискового гиганта и появится ли она за пределами Android-смартфонов — покажет лишь время. Но в теории, данная “фишка” может быть полезна лишь на iOS-устройствах, так как те же ПК и ноутбуки и так зачастую не страдают от избытка открытых вкладок на постоянной основе из-за забывчивости пользователей.