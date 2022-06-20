Новая волна блокировок: приложения ещё двух российских банков удалили из магазина Apple

Наше приложение сегодня вечером оказалось недоступно в App Store. Сейчас мы активно прорабатываем альтернативные варианты, чтобы в скором времени восстановить его работоспособность. Если у вас уже стоит последняя версия нашего приложения, она продолжит работать в прежнем режиме. Не удаляйте приложение, скачать его снова пока не получится.