Новое приложение для смартфонов позволяет подделать порно-видео с любым человеком

Журналисты отметили простоту создания такого ролика. По их словам, в этом и заключается опасность – с помощью этого приложения можно добиваться любых целей, вплоть до шантажа или простого издевательства над людьми. Поэтому ни адреса, ни описания сервиса журналисты не дали. Отмечается только, что в инструкции сказано о том, что необходимо добавлять свои фото или использовать автоматически сгенерированные лица.

Как отмечает источник, журналисты обратились к разработчикам приложения за комментариями, но не получили ответа. Также отмечено, что дипфейки часто используются для травли или мести, поэтому подобные приложения весьма опасны.