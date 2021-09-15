Новое приложение для смартфонов позволяет подделать порно-видео с любым человеком

Приложения
Сегодня в 23:21
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Новое приложение для смартфонов позволяет подделать порно-видео с любым человекомЭтим и оно и опасно
Журналисты издания Technology Review нашли в Сети приложение, с помощью которого можно создать дипфейк, или порно-ролик с участием любого человека. Для этого достаточно загрузить нужную фотографию.
Журналисты отметили простоту создания такого ролика. По их словам, в этом и заключается опасность – с помощью этого приложения можно добиваться любых целей, вплоть до шантажа или простого издевательства над людьми. Поэтому ни адреса, ни описания сервиса журналисты не дали. Отмечается только, что в инструкции сказано о том, что необходимо добавлять свои фото или использовать автоматически сгенерированные лица.
Как отмечает источник, журналисты обратились к разработчикам приложения за комментариями, но не получили ответа. Также отмечено, что дипфейки часто используются для травли или мести, поэтому подобные приложения весьма опасны.