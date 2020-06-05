Новое приложение позволит почувствовать себя владельцем дорогого суперкара

Работает приложение на основе технологии дополненной реальности (AR), благодаря чему оно способно “проецировать” дорогие автомобили всего лишь при помощи камеры смартфона. С его помощью каждый желающий сможет “протестировать” любой из представленных в базе суперкаров, правда с одним небольшим “но” — бесплатная версия приложения включает в себя прототип Bernoulli и два набора дисков Forgeline.

Если же пользователь захочет воспользоваться полным “автопарком”, то для этого ему придется оформить подписку за 7,99 долларов в год, после чего он получит доступ к огромному количеству совершенно разных автомобилей: от Chevrolet Corvette C8, Lexus LC 500, Dodge Challenger SRT Demon и Porsche 911 до Ford GT, Nissan GT-R, Acura NSX, Koenigsegg Gemera и Koenigsegg Jesko, а также рекордного сверхзвукового автомобиля Bloodhound LSR и фирменного концепт-кара Aerolarri Bernoulli, созданного специально для Aerolarri.

В самом приложении пользователь сможет провести виртуальный тюнинг автомобиля, изучить машину снаружи, а также заглянуть в ее салон. Также у него будет возможность поуправлять ею при помощи встроенной в приложение системы управления.