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Новое приложение позволит почувствовать себя владельцем дорогого суперкара

Доступно как на Android-смартфонах, так и на iPhone
В сети появилась информация о новом приложении под названием Aerolarri. Оно позволит абсолютно каждому владельцу смартфона на Android или iOS почувствовать себя владельцем дорогого суперкара.

Работает приложение на основе технологии дополненной реальности (AR), благодаря чему оно способно “проецировать” дорогие автомобили всего лишь при помощи камеры смартфона. С его помощью каждый желающий сможет “протестировать” любой из представленных в базе суперкаров, правда с одним небольшим “но” — бесплатная версия приложения включает в себя прототип Bernoulli и два набора дисков Forgeline.

Если же пользователь захочет воспользоваться полным “автопарком”, то для этого ему придется оформить подписку за 7,99 долларов в год, после чего он получит доступ к огромному количеству совершенно разных автомобилей: от Chevrolet Corvette C8, Lexus LC 500, Dodge Challenger SRT Demon и Porsche 911 до Ford GT, Nissan GT-R, Acura NSX, Koenigsegg Gemera и Koenigsegg Jesko, а также рекордного сверхзвукового автомобиля Bloodhound LSR и фирменного концепт-кара Aerolarri Bernoulli, созданного специально для Aerolarri.

В самом приложении пользователь сможет провести виртуальный тюнинг автомобиля, изучить машину снаружи, а также заглянуть в ее салон. Также у него будет возможность поуправлять ею при помощи встроенной в приложение системы управления.

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