Новое приложение реалистично раздевает девушек на фото

Приложение условно-бесплатное, то есть любой желающий может скачать его на свой компьютер под управлением Windows, либо Linux и провести процесс обнажения. Но в бесплатной версии прямо по центру полученного результата будет размещен водяной знак с названием проекта, который нельзя никак убрать. Также в бесплатной версии нет возможности скачать фотографию — единственным способом сохранить результат работы приложения это сделать скриншот экрана. Платных же версий сразу две: за 50 долларов пользователь получает итоговую фотографию с красной надписью “Fake" в углу, а за 100 долларов изображение без каких-либо надписей.