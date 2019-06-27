Новое приложение реалистично раздевает девушек на фото

Приложение условно-бесплатное, то есть любой желающий может скачать его на свой компьютер под управлением Windows, либо Linux и провести процесс обнажения. Но в бесплатной версии прямо по центру полученного результата будет размещен водяной знак с названием проекта, который нельзя никак убрать. Также в бесплатной версии нет возможности скачать фотографию — единственным способом сохранить результат работы приложения это сделать скриншот экрана. Платных же версий сразу две: за 50 долларов пользователь получает итоговую фотографию с красной надписью “Fake" в углу, а за 100 долларов изображение без каких-либо надписей.
Создатель DeepNude рекомендует использовать фото девушек, у которых уже оголена большая часть тела — например, в купальнике или нижнем белье. Также не стоит использовать фотографии, на которых девушка находится в необычной позе: спиной, полубоком и т.д. Результатом неудачного расположения девушки в кадре может стать отсутствие сосков, либо их размещение в совсем не том месте, гда они должны находиться. Примерно так же приложение уродует и мужчин: пририсовывает им женские груди вместо гениталий: