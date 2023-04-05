Новое приложение Яндекса красиво нарисует любые картинки по текстовому описанию

Приложение называется «Шедеврум» и доступно всем пользователям в Google Play и App Store. И чем точнее дано описание того, что должно быть изображено, тем точнее результат. Причём нейросеть понимает и требования к качеству — фотореализм или высокая детализация и т.п.

Первую версию нейросети обучили на 240 млн примеров изображений с текстовыми описаниями. Сейчас обучение продолжается на наборе данных из 500 млн примеров, а в следующих обновлениях Яндекс обещает улучшить качество.