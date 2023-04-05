Новое приложение Яндекса красиво нарисует любые картинки по текстовому описанию

Новое приложение Яндекса красиво нарисует любые картинки по текстовому описаниюОписание можно задавать на русском и английском языках
Яндекс представил новое приложение для создания изображений с помощью нейросети. Картинку можно создать по текстовому описанию, причём не только на русском, но и на английском языке.
Фото: Shedevrum.ai
Приложение называется «Шедеврум» и доступно всем пользователям в Google Play и App Store. И чем точнее дано описание того, что должно быть изображено, тем точнее результат. Причём нейросеть понимает и требования к качеству — фотореализм или высокая детализация и т.п.
Первую версию нейросети обучили на 240 млн примеров изображений с текстовыми описаниями. Сейчас обучение продолжается на наборе данных из 500 млн примеров, а в следующих обновлениях Яндекс обещает улучшить качество.
К моменту финального релиза она сможет генерировать баннеры, иллюстрации, создавать изображения для интернет-витрин и не только.