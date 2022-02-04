Новое расширение научило Google Chrome «кушать» меньше оперативной памяти

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Новое расширение научило Google Chrome «кушать» меньше оперативной памятиСлучилось то, чего многие так долго ждали
Google Chrome уже оставила свой след в истории, как самый прожорливый до оперативной памяти браузер. Но, внезапно, этот момент можно исправить — достаточно установить нужное расширение.
Соответствующее решение получило название Auto Tab Discard. С его помощью пользователи могут увести с режим сна вкладки, которые не открываются пользователем в течение какого-то времени. Это, как ни странно, позволяет сильно сэкономить на потребляемом браузером количестве оперативной памяти.
Что интересно, подобным образом «из коробки» работает Edge от Microsoft. В то же время сама Google до сих пор не реализовала ничего похожего. Были попытки, но тогда поисковый гигант сталкивался со слишком большой нагрузкой на CPU компьютеров. Станет ли она возобновлять попытки после популяризации Auto Tab Discord — время покажет.
Источник: PC Gamer