Новое расширение научило Google Chrome «кушать» меньше оперативной памяти

Что интересно, подобным образом «из коробки» работает Edge от Microsoft. В то же время сама Google до сих пор не реализовала ничего похожего. Были попытки, но тогда поисковый гигант сталкивался со слишком большой нагрузкой на CPU компьютеров. Станет ли она возобновлять попытки после популяризации Auto Tab Discord — время покажет.