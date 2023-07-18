Новое российское AR-приложение повысит урожайность

Исследователи из Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ) разработали приложение с элементами дополненной реальности, которое помогает смоделировать оптимальную схему посадки разных культур на определенной территории. Разработка была представлена на конференции SmartIndustryCon-2023.

Приложение позволяет смоделировать и визуализировать рост растений и предлагает оптимальные зоны посадки с учетом различных параметров и переменных — метеорологических факторов, мощности и характера выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, температуры воздуха, теплообеспеченности почвы, концентрации в приземном слое атмосферы углекислого газа, минерального питания растений и так далее.

Для правильной работы программе необходима камера смартфона и GPS, рассказал один из ее разработчиков, аспирант НИУ БелГУ Дмитрий Гончаров. В базе данных 3D-моделей, отметил специалист, заложена необходимая для работы приложения информация об этапах роста каждой сельскохозяйственной культуры. При моделировании роста и урожайности кроме нее учитываются данные о динамике концентрации на конкретной территории загрязняющих газов — в частности, парниковых — от стационарных и мобильных источников.

Алгоритм подбирает наилучшие в имеющихся условиях технологии высадки и обработки и позволяет сформировать рекомендации по выбору севооборота и плана внесения удобрений. Визуализировать данные помогают AR-технологии. Они позволяют показать 3D-модель роста растения — и требуемые изменения — на каждом из четырех этапов развития.