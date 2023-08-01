Новое российское приложение поможет восстановить речь после инсульта

До конца осени 2023 года в России будет запущено позволяющее восстановить речь после инсульта, черепно-мозговых травм и нейроинфекций приложение RecoveryTap, заявил руководитель проекта Виктор Сурков.

По его словам, приложение поможет людям с подобными травмами социализироваться вне зависимости от их финансового положения. Кроме того, по заверениям разработчиков, RecoveryTap — единственный онлайн-ресурс для восстановления речи, который удобен в использовании для людей с нарушениями зрения.

Разработка позволяет проходить персонализированные упражнения, что в сочетании с занятиями с логопедом или специалистом по реабилитации речи ускоряет восстановление речевых функций. Проработанные вместе со специалистами упражнения для реабилитации разделяются по сложности и функциям — например, восстановление после афазии или тренировка дикции. Также RecoveryTap предоставляет и специализированные услуги, в частности, онлайн-консультации с логопедами и специалистами по восстановлению речи.

Уже разработан сайт, а до конца осени будет полностью создано и приложение. Предполагается, что впоследствии его функционал будет расширен — врачи смогут добавлять свои собственные упражнения и рекомендации для конкретного пациента.