Новое российское приложение позволит безопасно хранить данные на смартфоне

В России разработали приложение «Биосейф» для хранения на мобильном устройстве личной информации пользователя — паролей доступа, данных паспорта, банковских карт и счетов — в зашифрованном виде.

Шифрование и дешифровка файлов выполняется непосредственно на мобильном устройстве, отметил заместитель генерального директора по технологическому развитию входящей в «Ростех» Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК) Андрей Чендаров.

Доступ к данным может получить только их владелец по криптографическому ключу, разделенному на две половины: одна — нейронная сеть, вторая — уникальная биометрия человека. При этом и ключи, и персонифицированные биометрические данные сразу же стираются после использования и нигде не хранятся, а значит, не могут быть украдены, подчеркнул Чендаров.

Технология может применяться и для других целей — в платежных и медицинских системах, для проведения электронного голосования и для создания цифровых удостоверений.

Учебная версия приложения передана в Академию управления МВД России. Публике «Биосейф», разработанный Пензенским научно-исследовательским электротехническим институтом холдинга «Росэлектроника», управляющей организацией которого является ОПК, покажут на форуме «Армия-2023».