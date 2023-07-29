Новое российское приложение позволит находить самые дешевые автозапчасти

Исследователи из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) и Московского государственного университета технологий и управления (МГУТУ) им. К. Г. Разумовского разработали приложение, позволяющее определить оптимальную стоимость подержанных запчастей для автомобилей. Свою разработку ученые представили на всероссийской научно-практической конференции «Интеллектуальные автоматизированные управляющие системы в биотехнологических процессах».

Для качественной оценки стоимости каждой детали автомобиля необходимо в соответствующих каталогах находить номера деталей и их заменители, после чего сравнивать с ценой у конкурента. На выполнение этой работы вручную у работников автосервисов уходит много времени и сил.

Разработанное российскими учеными приложение на основе математических моделей и алгоритмов будет ранжировать имеющиеся в наличии детали по маркам автомобилей с учетом номенклатуры автозапчастей и принципов взаимозаменяемости узлов и агрегатов автомобилей. Кроме того, программа сама подскажет оптимальную стоимость механизма и потребность в деталях определенных видов, подчеркнул один из разработчиков, доцент кафедры информационных технологий и автоматизированных систем ПНИПУ Иван Полевщиков.

Также приложение будет хранить данные поставщиков автозапчастей, что поможет автосервисам приобретать необходимые детали высокого качества без переплат за посредника, и, в частности, восстанавливать автомобиль на продажу с минимумом издержек, рассказал еще один из разработчиков, аспирант кафедры информационных систем и цифровых технологий МГУТУ им. К.Г. Разумовского Максим Дмитрук.