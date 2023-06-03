Новое российское приложение выявляет 95% ботов

Разработанное учеными из Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра Российской академии наук (СПб ФИЦ РАН) выявляет как групповых, так и одиночных ботов с погрешностью в 5%.

В основе лежит созданная специалистами нейросеть, которые отличает ботов от живых людей, учитывающая более тысячи метрик. Последние связаны не столько с текущей активностью, которую боты научились хорошо имитировать, сколько с тем, как они развиваются во времени, подчеркнул один из исследователей, ведущий научный сотрудник лаборатории проблем компьютерной безопасности СПб ФИЦ РАН Андрей Чечулин.

Среди них «возраст» аккаунта, описание профиля, оригинальность фото и видео контента. «Живой» аккаунт «живого» развивается последовательно — человек учится, работает, женится, заводит друзей. Количество «друзей» и связи у бота более хаотичны, равно как и динамика других характеристик, отмечает специалист.

Свое решение ученые разработали и отработали на сети «ВКонтакте». Сначала, в 2021 году, они занимались выявлением групповой активности ботов, после чего обратили внимание и на одиночные. Новый подход действительно работает, считают специалисты. По их мнению, приложение могут использовать компании, пользующиеся нейросетями в коммерческих целях для того, чтобы противостоять вредоносным воздействиям.