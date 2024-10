Новое сотрудничество Microsoft поможет обучить ИИ понимать слабовидящих

Собранные данные будут содержать уникальные объекты, освещение и кадрирование, которые реалистично отражают опыт жизни сообщества людей с нарушениями зрения. Основная цель этой инициативы — сделать ИИ Microsoft более инклюзивным для пользователей с нарушениями зрения.

Microsoft и Be My Eyes уверяют, что все личные данные были удалены из метаданных, а собранная информация не будет использована для рекламы или других целей, кроме обучения моделей ИИ.

Хотя это первое подобное партнерство Be My Eyes, приложение уже сотрудничало с Microsoft, внедрив инструмент Be My AI в службу поддержки для людей с ограниченными возможностями. Be My AI помогает пользователям с нарушениями зрения работать с Office, Windows и Xbox.