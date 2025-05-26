Новостная соцсеть Digg предложила Mozilla сохранить сервис Pocket

Опубликовано 26 мая 2025, 06:451 мин.
Новостная соцсеть Digg предложила Mozilla сохранить сервис PocketОб этом попросил основатель платформы
Недавно владелец браузера Firefox, компания Mozilla, заявила, что закроет старые и не оправдавшие себя сервисы, включая Pocket. На это отреагировал основатель новостной соцсети Digg.com Кевин Роуз.
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Он обратился к Mozilla с просьбой не закрывать Pocket, выражая заинтересованность в его сохранении. Роуз опубликовал твит, который привлёк внимание в отрасли.
Как отмечает портал PCWorld, инициатива может способствовать сохранению Pocket и успешному обновлению Digg с учётом новой платформы, обеспечивая сайту бесплатную рекламу для достижения успеха. Но только в случае, если это серьёзные намерения, а не проходная пиар-акция.