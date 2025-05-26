Новостная соцсеть Digg предложила Mozilla сохранить сервис Pocket

Он обратился к Mozilla с просьбой не закрывать Pocket, выражая заинтересованность в его сохранении. Роуз опубликовал твит, который привлёк внимание в отрасли.

Как отмечает портал PCWorld, инициатива может способствовать сохранению Pocket и успешному обновлению Digg с учётом новой платформы, обеспечивая сайту бесплатную рекламу для достижения успеха. Но только в случае, если это серьёзные намерения, а не проходная пиар-акция.