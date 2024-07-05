Новую валюту Telegram Stars начали использовать для кражи данных

Эта валюта предназначена для оплаты покупок в ботах и приложениях внутри Telegram. Аферисты предлагают купить «звезды» в обход официальных площадок App Store и Google Play, обещая более выгодные условия.

Основная цель мошенников — получить доступ к криптокошелькам Telegram Wallet и другим личным данным.

Они создают поддельные сайты и чат-боты, которые предлагают выгодные условия покупки валюты. С мая 2024 года зарегистрировано множество доменов, связанных с Telegram Stars.

Эксперты предупреждают, что покупка «звезд» у сомнительных продавцов может привести к потере данных и средств.

Они советуют использовать только официальные ресурсы и избегать предложений от неизвестных источников. Также рекомендуется устанавливать надежные антивирусные программы и не сообщать коды доступа третьим лицам.