Новую версию WhatsApp можно использовать одновременно на нескольких смартфонах

Чтобы воспользоваться это функцией, следует скачать бета-версию WhatsApp 2.23.8.2 и выше. Для активирования функции, на странице регистрации номера на втором смартфоне нужно нажать на три точки в правом верхнем углу экрана и выбрать пункт «Связать с существующим аккаунтом». На главной странице WhatsApp на основном устройстве необходимо нажать на три точки и выбрать раздел «Связанные устройства», затем отсканировать появившийся на втором смартфоне QR-код.

С помощью новой возможности пользователи смогут войти в свой аккаунт на компьютере, планшете и втором смартфоне под управлением Android.

Когда выйдет стабильная версия с новой функцией на Android, и будет ли такое решение на iOS, неизвестно.