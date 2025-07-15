Новые функции для Office на Windows 10 перестанут выходить в августе 2026 года

Прежде всего изменения затронут пользователей подписок Microsoft 365 «Персональная» и «Для семьи», а также бизнес-пользователей, использующих канал Current Channel. С августа 2026 года эти категории пользователей перестанут получать новые функции в Windows 10.

Для корпоративных пользователей сроки прекращения обновлений и внедрения новых функций отличаются. Пользователи канала Monthly Enterprise Channel больше не будут получать обновления с 13 октября 2026 года, в то время как подписчики канала Semi-Annual Enterprise Channel лишатся доступа к функциональным обновлениям с 12 января 2027 года. После этих дат все устройства, эти категории пользователей перестанут получать новые функции в Windows 10.

В дальнейшем все устройства, работающие под управлением Windows 10, будут привязаны к версии 2608 приложений Microsoft 365 и будут получать только обновления безопасности.