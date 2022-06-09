Новые функции Telegram на Android раскрыли до финального анонса

Но что ещё нас ждёт с ближайшими апдейтами мессенджера? Об этом рассказала свежая бета-версия Telegram для Android.

Одним из самых заметных нововведений станет обновлённое меню стикеров. Появится не только более заметная кнопка добавления стикерпака, но также пользователи смогут очистить меню недавних стикеров буквально в один клик.