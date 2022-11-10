Новые «Одноклассники»? Пенсионеры наводнили TikTok в России

Показательно, что с начала 2022 года мобильный трафик среди данной категории TikTok-пользователей вырос более чем в два раза. В целом же доля аудитории старшего и среднего возраста увеличилась с 23% в январе до 32% в октябре.

Зато активность молодой аудитории на платформе снижается. Например, среди пользователей в возрасте от 14 до 20 мобильный трафик уменьшился на треть, а от 21 до 35 лет — на 45%.

По мнению специалистов, подобное может быть связано с запретом на загрузку новых видео. Он, напомним, действует в TikTok ещё с весны 2022-го. А это значит, что в TikTok можно смотреть только ранее загруженный повторяющийся контент.