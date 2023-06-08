Новые российские чат-боты научили ссылаться на внутренние документы

Российская компания AutoFAQ разработала для своей платформы Xplain чат-ботов, которые отвечают на вопросы, ссылаясь на существующие документы в компании.

Разработанная для роботизации службы поддержки AutoFAQ Xplain не будет копировать готовый текст, а перепишет информацию в диалоговой форме и даст уточнение по запросу. Для создания необходимого чат-бота на платформу нужно загрузить текстовые документы в редактируемом формате — к примеру, docx, txt или rtf. Новый бот будет готов к работе не более чем через день.

По мнению разработчиков, сервис будет полезен компаниям, где хранятся множество документов, но у которых не было ранее ресурсов на создание отдельных баз знаний. Также Xplain поможет руководителям клиентского сервиса, IT-поддержки.