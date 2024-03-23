Новые санкции: Autodesk запретила российским компаниям использовать своё ПО

Опубликовано 23 марта 2024, 01:25
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Новые санкции: Autodesk запретила российским компаниям использовать своё ПОВ рамках 12-го пакета санкций
Американская софтверная компания, крупнейший в мире поставщик ПО для промышленного и гражданского строительства, машиностроения, дизайна, заявила о полном запрете на свои продукты для российских компаний.
Компания разослала клиентам письма с запретом на использование её софта. Это вызвано принятием 12-го пакета санкций Евросоюзом. В рамках санкционного пакета запрещена реализация, поставка, передача, экспорт или предоставление услуг российским клиентам.
«Вы не должны разрешать ни одной из ваших российских авторизованных дочерних компаний или третьим лицам, которые базируются в России или являются российскими юрлицами, использовать наши продукты и услуги», — сказано в письме Autodesk.
Клинты в России подтвердили подлинность письма.