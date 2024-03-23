Новые санкции: Autodesk запретила российским компаниям использовать своё ПО

Компания разослала клиентам письма с запретом на использование её софта. Это вызвано принятием 12-го пакета санкций Евросоюзом. В рамках санкционного пакета запрещена реализация, поставка, передача, экспорт или предоставление услуг российским клиентам.

«Вы не должны разрешать ни одной из ваших российских авторизованных дочерних компаний или третьим лицам, которые базируются в России или являются российскими юрлицами, использовать наши продукты и услуги», — сказано в письме Autodesk.

Клинты в России подтвердили подлинность письма.