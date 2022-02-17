Новые версии браузеров Chrome и Firefox сломают множество сайтов

Всё дело в том, что и Chrome, и Firefox получат обновления под номером 100. Оказалось, что ряд современных веб-сайтов жёстко закодированы на ожидание двузначного номера версии браузера. А потому получив трёхзначный номер они будут отказывать различными способами.

Так, например, в числе «проблемных» попали сайты HBO Go, Bethesda, Yahoo, Slack и т.д. Все они, потенциально, могут сломаться в день релиза новых версий браузеров.

Напомним, что релиз Chrome v100 запланирован на 29 марта, а Firefox v100 - на 3 мая.