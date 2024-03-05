Новый чат-бот Claude 3 оказался «умнее» ChatGPT и Google Gemini

По заявлению компании, эти модели ИИ не уступают, а то и превосходят по своим возможностям ChatGPT от OpenAI и Google Gemini.

В отличие от своих предшественников, Claude 3 обладает мультимодальностью, то есть может обрабатывать как текстовую, так и визуальную информацию.

Anthropic утверждает, что Claude 3:

Отвечает на большее число вопросов

Может понимать более длинные и сложные инструкции

Является более точной и «контекстной»

Линейка Claude 3 включает в себя три модели:

Claude 3 Haiku — самая маленькая и быстрая

Claude 3 Sonnet — золотая середина

Claude 3 Opus — самая большая и «умная»

Opus и Sonnet уже доступны на claude.ai и через API, а Haiku выйдет в скором времени. Все три модели могут быть применены в чат-ботах, системах автодополнения и извлечения данных.