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Приложения
Опубликовано 05 марта 2024, 14:10
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Новый чат-бот Claude 3 оказался «умнее» ChatGPT и Google Gemini

Неожиданный поворот
Anthropic, основанная бывшими сотрудниками OpenAI, представила новую линейку чат-ботов Claude 3.

По заявлению компании, эти модели ИИ не уступают, а то и превосходят по своим возможностям ChatGPT от OpenAI и Google Gemini.

В отличие от своих предшественников, Claude 3 обладает мультимодальностью, то есть может обрабатывать как текстовую, так и визуальную информацию.

Anthropic утверждает, что Claude 3:

  • Отвечает на большее число вопросов
  • Может понимать более длинные и сложные инструкции
  • Является более точной и «контекстной»

Линейка Claude 3 включает в себя три модели:

  • Claude 3 Haiku — самая маленькая и быстрая
  • Claude 3 Sonnet — золотая середина
  • Claude 3 Opus — самая большая и «умная»

Opus и Sonnet уже доступны на claude.ai и через API, а Haiku выйдет в скором времени. Все три модели могут быть применены в чат-ботах, системах автодополнения и извлечения данных.

Источник:The Verge
Автор:Булат Кармак
Теги:
#ChatGPT
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#Искусственный интеллект