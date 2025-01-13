Новый инструмент Adobe научился редактировать до 10 000 изображений за один клик

Этот инструмент разработан с использованием нескольких API от Adobe Firefly, предназначенных для разработчиков, и нацелен на пользователей, не обладающих техническими навыками программирования. Firefly Bulk Create стартует в бета-версии и разделен на два отдельных инструмента: «Удаление фона» и «Изменение размера». В первом случае пользователи могут быстро удалить фон с изображений или заменить его на другой, выбрав конкретное изображение или цвет, что особенно полезно для маркетологов и создателей контента.

«Изменение размера» предлагает набор пресетов для популярных форматов рекламных баннеров. Используя генеративный ИИ, инструмент адаптирует изображения под нужные размеры, растягивая фоны, хотя результат может быть не всегда идеальным для сложных сцен. Тем не менее, для простых фонов это значительно ускоряет процесс и экономит время дизайнерам.

Помимо этого, Adobe анонсировала новые инструменты для ускорения видеопроизводства и печатных работ, такие как «Дублирование и синхронизация губ» для перевода и редактирования движения губ на 14 языков, а также новый инструмент для автоматического форматирования текста и изображений в InDesign.

Однако, для массового редактирования изображений, таких как обработка 10 000 файлов, потребуется платная подписка Adobe Firefly, которая будет использовать кредиты для генеративных функций.