Новый Paint для Windows 11 наконец-то стал доступен для пользователей

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Новый Paint для Windows 11 наконец-то стал доступен для пользователейВыглядит он, конечно, очень интересно
В конце августа Microsoft показала, как будет выглядеть новый Paint. Судя по внешнему виду приложения, оно явно разрабатывалось под новейшую Windows 11.
Но до последнего обновление оставалось фантомным — доступа к нему не имел никто, даже участники программы Windows Insider. Но вот, наконец-то, редмондцы начали распространять «Paint будущего», пока что именно среди членов инсайдерской программы, сообщает XDA-Developers.
Из сравнительного изображения выше можно вынести, что новый встроенный в систему графический редактор выглядит заметно «легче» и менее нагружено в сравнении с предшественником.
Также можно подметить общую схожесть с языком дизайна, который Microsoft выбрала для Windows 11. В то же время старый Paint явно демонстрировал, что был разработан во времена Windows 7, то есть более 10 лет назад.
Напомним, что релиз Windows 11 для всех желающих намечен на 5 октября 2021 года.