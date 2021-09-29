Новый Paint для Windows 11 наконец-то стал доступен для пользователей

Из сравнительного изображения выше можно вынести, что новый встроенный в систему графический редактор выглядит заметно «легче» и менее нагружено в сравнении с предшественником.

Также можно подметить общую схожесть с языком дизайна, который Microsoft выбрала для Windows 11. В то же время старый Paint явно демонстрировал, что был разработан во времена Windows 7, то есть более 10 лет назад.

Напомним, что релиз Windows 11 для всех желающих намечен на 5 октября 2021 года.