Новый протокол Anthropic позволит чат-ботам выдавать более точную информацию

Anthropic заявила, что MCP открыт для любых моделей ИИ, а не только для семейства Claude. Новый стандарт подключения ИИ-помощников к системам, в которых хранятся данные, позволит быстрее обрабатывать информацию и выводить релевантные результаты.

MCP поддерживает создание двусторонних соединений между источниками данных и приложениями, работающими на основе ИИ, такими как чат-боты и подобными. Разработчики смогут предоставлять данные через «серверы MCP» и создавать «клиентов MCP» — приложения и рабочие процессы, которые по команде подключаются к этим серверам.

«По мере того, как помощники на основе ИИ становятся всё более распространёнными, отрасль вкладывает значительные средства в развитие возможностей моделей, добиваясь быстрого прогресса в области логики и качества. Однако даже самые сложные модели ограничены изоляцией от данных — они заперты в информационных хранилищах и устаревших системах. Каждый новый источник данных требует собственной реализации, что затрудняет масштабирование по-настоящему взаимосвязанных систем», — сказано в блоге Anthropic.