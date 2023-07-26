Новый российский сервис позволит подбирать одежду на маркетплейсах

Выпускницы Иркутского национального исследовательского технического университета разработали систему визуализации одежды для маркетплейсов Visual Assistant.

Проведенное Полиной Рудчук и Софьей Вальковой маркетинговое исследование показало, что 39% опрошенных отмечают несоответствие товара, его размера или цвета действительности. Маркетплейсы регулярно — в 56% случаев — оформляют возврат одежды и обуви.

На 250 тысяч интернет-магазинов в России, отмечает Валькова, существует только две компании, предлагающие 3D-сканирование тела и автоматический подбор одежды.

Разработанная специалистками из Иркутска онлайн-примерочная учтет рост человека, обхват груди, талии и бедер, длину тела и ног. 3D-модель человека с параметрами покупателя отразит внешний вид и размер одежды.

В то же время авторы проекта признают, что его необходимо улучшать — в частности, совершенствовать пользовательский интерфейс и механизмы кибербезопасности. В то же время в перспективе разработки позволит маркетплейсам расширить географию продаж и сократить затраты на логистику.

Инвесторов разработчицы планируют найти на краудфандинговых платформах. Сейчас же они приглашают присоединиться к команде 3D-дизайнеров и программистов