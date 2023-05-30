Новый сервис Apple появился на Android, но всё ещё недоступен на iPad и компьютерах Mac

Его функционал повторяет таковой на iOS: предлагает опции поиска, недоступные в основном приложении, такие как поиск по композитору, дирижеру и каталожному номеру.

Первоначально приложение было доступно на iPhone, но накануне купертиновцы выпустили его и на Android. Эта мобильная стала второй, на которой сервис был выпущен.

Что интересно, Apple Music Classical до сих пор для iPadOS или macOS. Да, iOS-версию модно использовать на iPadOS, но оно не оптимизировано для больших дисплеев.

Apple признаёт это ограничение и предлагает получать доступ к классическим плейлистам через основное приложение Apple Music.

Решение отдать предпочтение Android перед собственными операционными системами Apple может быть связано с приобретением Primephonic, мобильного приложения, которое было преобразовано в Apple Music Classical.

Существующая кодовая база, оптимизированная для iOS и Android, облегчила выпуск приложения на этих платформах.