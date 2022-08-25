Новый вирус научился воровать письма из почты Gmail

Для загрузки вируса в почту жертвы хакеры сначала взламывают аккаунт, а затем уже устанавливают зловред, который быстро получает исключительные права в системе и следит за всей корреспонденцией.

Если служба безопасности сервиса высылает пользователю предупреждение о подозрительной активности в аккаунте, вирус перехватывает эти письма, оставляя жертву в неведении.

К тому же Hyperscrape постоянно проверяет все письма, скачивает их них всю информацию, а потом снова помечает их как непрочитанные.

От подобной слежки пострадало уже несколько десятков пользователей сервисов Gmail, Microsoft b Yahoo!.