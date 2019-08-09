Новый вирус собирает статистику просмотра порносайтов для шантажа

По словам представителей ESET, вредоносное ПО, названное Varenyky, появилось в мае этого года, причем работает оно только на территории Франции. Разработчики Varenyky использует спам-сообщения для заражения компьютеров пользователей. Спам нацелен лишь на французских пользователей, причем только на клиентов французского интернет-провайдера Orange S.A.

Может так случиться, что когда-нибудь в будущем пользователей, зараженных в свое время вирусом Varenyky, могут попытаться начать шантажировать информацией о том, какие сайты они посещали и какие именно видео смотрели. Кроме того, разработчики вредоносного ПО безусловно в состоянии связать каждую из записей экрана с реальными личностями пользователей.

Это связано с тем, что Varenyky имеет еще одну скрытую функцию — извлекать имена жертв и пароли из их браузера, почтового клиента. Если разработчикам вируса когда-либо понадобится заняться вымогательством, они будут точно знать, куда именно им нужно отправить имеющуюся запись.