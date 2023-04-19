Новый вирус Zaraza украдёт ваши данные из Telegram, Google Chrome и ещё 37 программ

Хакеры используют Telegram как командный центр. Zaraza эффективен тем, что может атаковать 38 различных браузеров, среди которых, самом собой, Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, AVG Browser, Brave, Vivaldi и Яндекс Браузер. Разумеется, вирус украдёт данные и из аккаунта непосредственно в Telegram.

Поскольку бот нацелен на кражу конфиденциальной информации, при попадании на устройство сразу «вытаскивает» все данные пользователя и отправляет на сервер Telegram.

Кроме того, вирус может снимать скриншоты активного окна, а также скачивает все учётные данные от банковских аккаунтов, криптовалютных кошельков, ящиков электронной почты и т.д.

«Zaraza атакует несколько десятков веб-браузеров и в настоящее время активно распространяется в русскоязычном телеграм-канале для киберпреступников. Как только зловред попадает на устройство, он вытаскивает конфиденциальные данные и отправляет их на сервер Telegram», — предупредили специалисты.