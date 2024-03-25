NVIDIA и Hippocratic AI представили ИИ-помощника для медицинских работников

Согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 2030 году в мире может недоставать до 10 миллионов медработников, в основном в странах с низким и средним уровнями дохода. Недостаток медперсонала уже сегодня ощущается в удаленных и сельских районах даже в высокоразвитых странах, таких как США и Австралия.

Использование искусственного интеллекта может помочь решить проблему недостатка квалифицированных кадров в здравоохранении. Компания Hippocratic AI под руководством Мунджала Шаха, основателя и генерального директора, совместно с NVIDIA создает ИИ-помощников для общения с пациентами в реальном времени. Они используют технологии NVIDIA для обеспечения высокой скорости обработки данных и низкой задержки в обработке речи.

Платформа Polaris, разработанная Hippocratic, стала первой безопасной моделью языка для общения пациентов с искусственным интеллектом. Вместе с несколькими специализированными агентами они помогают выполнять различные задачи, такие как уход за пациентами, работа социальных работников и питание, что повышает безопасность и уменьшает возможные ошибки.