NVIDIA начала раздавать подписку на софт Adobe — 1 месяц для RTX 30XX/40XX, 2 месяца для RTX 50XX

Предложение доступно только тем, кто никогда ранее не оформлял подписку на Adobe Creative Cloud Pro или All Apps. Бонус отображается в разделе вознаграждений NVIDIA App, если система использует подходящий графический адаптер.

Важно: для активации потребуется авторизоваться в NVIDIA App, а также указать платежные данные. По окончании пробного периода произойдет автоматическое списание от $59 до $69 в зависимости от тарифа, поэтому стоит заранее настроить напоминание о возможной отмене.

Акция действует с июня 2025 года по май 2028-го. Это означает, что подписку можно будет активировать в течение нескольких лет.

Программа позволяет воспользоваться всем пакетом Creative Cloud, включая Premiere Pro и After Effects, с ускорением на базе RTX и фирменных технологий NVIDIA Studio.