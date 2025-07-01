Приложения
Опубликовано 01 июля 2025, 08:31
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NVIDIA начала раздавать подписку на софт Adobe — 1 месяц для RTX 30XX/40XX, 2 месяца для RTX 50XX

Затем — автоматическое платное продление
NVIDIA запустила новую акцию в рамках NVIDIA App Rewards: пользователи видеокарт RTX 30-й и 40-й серий могут получить 1 месяц бесплатной подписки Adobe Creative Cloud, а владельцам RTX 50XX полагается целых 2 месяца.
NVIDIA начала раздавать подписку на софт Adobe — 1 месяц для RTX 30XX/40XX, 2 месяца для RTX 50XX
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Предложение доступно только тем, кто никогда ранее не оформлял подписку на Adobe Creative Cloud Pro или All Apps. Бонус отображается в разделе вознаграждений NVIDIA App, если система использует подходящий графический адаптер.

Важно: для активации потребуется авторизоваться в NVIDIA App, а также указать платежные данные. По окончании пробного периода произойдет автоматическое списание от $59 до $69 в зависимости от тарифа, поэтому стоит заранее настроить напоминание о возможной отмене.

Акция действует с июня 2025 года по май 2028-го. Это означает, что подписку можно будет активировать в течение нескольких лет.

Программа позволяет воспользоваться всем пакетом Creative Cloud, включая Premiere Pro и After Effects, с ускорением на базе RTX и фирменных технологий NVIDIA Studio.

Источник:VideoCardz.com
Автор:Булат Кармак
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