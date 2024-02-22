Nvidia объединила панель управления и GeForce Experience в одном приложении

Опубликовано 22 февраля 2024, 22:03
1 мин.
Nvidia объединила панель управления и GeForce Experience в одном приложенииМного изменений
Nvidia объединила панель управления и сервис GeForce Experience в своем новом приложении. Теперь пользователи могут регулировать настройки как игр, так и драйверов в одном месте, а также управлять графическим процессором через единый центр управления.
Важным изменением стало отсутствие обязательной авторизации в учетной записи Nvidia для обновления драйверов. Логин теперь опционален и предназначен для пользователей, желающих получить бонусы и вознаграждения.
Nvidia планирует добавить в приложение дополнительные функции, такие как разгон GPU и откат драйверов. Однако, не все функции перейдут в новое приложение, например, трансляция в Twitch и YouTube, а также функции обмена изображениями и видео в социальных сетях.
Также претерпела изменения и графика показателей производительности в приложении, теперь включая статистику задержек как рендеринга игры, так и общей задержки ПК. Пользователи могут загружать другие приложения Nvidia, такие как Nvidia Broadcast, Nvidia Omniverse и GeForce Now.