NVIDIA представила сервис для игры в мощные видеоигры на слабых компьютерах

Касательно требований к интернету, то они у сервиса достаточно демократичные: при наличии скорости 25 Мбит/сек, пользователь может рассчитывать на максимальное качество графики с разрешением 1080р и 60 кадрами в секунду. Причем работать сервис может как на Windows-устройствах, так и на компьютерах под управлением macOS или Linux. Но компания все же рекомендует интернет со скоростью 50 Мбит/с.