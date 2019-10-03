NVIDIA представила сервис для игры в мощные видеоигры на слабых компьютерах
Официальная информация от компании гласит, что GeForce Now, а именно так называется сервис, совместим со Steam, Uplay и Battle.net. Что интересно, сервис автоматически настраивает игры так, чтобы они выдавали максимальной достойный уровень количества кадров в секунду.
Касательно требований к интернету, то они у сервиса достаточно демократичные: при наличии скорости 25 Мбит/сек, пользователь может рассчитывать на максимальное качество графики с разрешением 1080р и 60 кадрами в секунду. Причем работать сервис может как на Windows-устройствах, так и на компьютерах под управлением macOS или Linux. Но компания все же рекомендует интернет со скоростью 50 Мбит/с.
NVIDIA также заявила, что пользователи смогут использовать собственные, уже купленные игры. По имеющимся данным, уже сейчас есть поддержка “сотен игр”.
Подписка на сервис стоит 999 рублей в месяц, 4999 если заплатить сразу за полгода вперед и 9999 рублей в случае, если будет оплачено сразу 12 месяцев наперед.
Запуск обновленного GeForce Now на территории России ожидается в ближайшие дни.