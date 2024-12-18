NVIDIA разобралась в причинах снижения fps в играх из-за NVIDIA App. Она назвала решение

Опубликовано 18 декабря 2024, 07:151 мин.
NVIDIA разобралась в причинах снижения fps в играх из-за NVIDIA App. Она назвала решениеЭто не так уж и сложно чинится
NVIDIA подтвердила проблему падения производительности в играх при работе NVIDIA App.
Как выяснилось, причина кроется в функциях Game Filters и Photo Mode, которые активны по умолчанию и потребляют ресурсы системы.
Проблему обнаружил пользователь, заметивший снижение fps на 15% в некоторых играх, таких как Black Myth: Wukong.
После отключения фильтров, производительность вернулась к норме. NVIDIA уже предложила временное решение: отключить фильтры через App Settings > Features > Overlay > Game Filters and Photo Mode и перезапустить игру.
Компания активно работает над исправлением ошибки и, вероятно, выпустит обновлённый драйвер в ближайшее время.
Тем временем пользователям рекомендуется вручную отключить проблемные функции для восстановления производительности.