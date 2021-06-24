NVIDIA выпустила бесплатное приложение для создания пейзажей из детских рисунков

Сейчас же стало известно, что компания выпустила бета-версию своего бесплатного приложения Canvas для ПК. С её помощью пользователи могут превращать рисунки уровня ребёнка-детсадовца в полноценные изображения пейзажей.

В основу софта легла технология GauGAN. Её разработкой занимались специалисты NVIDIA Research. Что интересно, то не первый похожий инструмент, просто вариант от IT-гиганта, пока что, выглядит наиболее целостным.