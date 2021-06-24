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NVIDIA выпустила бесплатное приложение для создания пейзажей из детских рисунков

Правда, для его использования нужен неслабый такой компьютер
Производитель видеокарт NVIDIA известен своей любовью к нейросетям и искусственному интеллекту. Чего только стоят её наработки в сфере автопилотирования.
NVIDIA выпустила бесплатное приложение для создания пейзажей из детских рисунков

Сейчас же стало известно, что компания выпустила бета-версию своего бесплатного приложения Canvas для ПК. С её помощью пользователи могут превращать рисунки уровня ребёнка-детсадовца в полноценные изображения пейзажей.

В основу софта легла технология GauGAN. Её разработкой занимались специалисты NVIDIA Research. Что интересно, то не первый похожий инструмент, просто вариант от IT-гиганта, пока что, выглядит наиболее целостным.

NVIDIA выпустила бесплатное приложение для создания пейзажей из детских рисунков

Сообщается, что алгоритмы NVIDIA не используют фрагменты других работ. Таким образом, абсолютно каждое созданное изображение уникально и не имеет аналогов.

Стоит, правда, отметить, что для работы с программой будет нужен мощный компьютер. Речь идёт как минимум о видеокартах GeForce RTX, NVIDIA RTX, Quadro RTX и TITAN RTX.