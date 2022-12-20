Обижает начальство? Создано специальное приложение для жалоб в Роструд

Обижает начальство? Создано специальное приложение для жалоб в РострудПроблему могут решить в считанные дни
Накануне стало известно о релизе мобильной версии сервиса «Онлайнинспекция.рф». С его помощью жители России смогут подать и отследить обращение в инспекцию труда, а также получить онлайн-консультацию.
Фото: The Power Moves
Представители Федеральной службы по труду и занятости отметили, что данный проект уже успел показать определённые успехи за прошедший год.
За время работы проект «Онлайнинспекция.рф» показал свою востребованность и эффективность. По итогам 2022 года число посетителей превысило 16,7 млн, зафиксировано 85,3 млн просмотров страниц цифровой платформы.
При этом в Роструде отметили, что мобильное приложение – это ещё один шаг к повышению доступности и удобства сервиса. С его помощью можно подать электронное обращение в инспекцию труда. Ответ на свой вопрос придётся ждать от 1 до 3 рабочих дней.