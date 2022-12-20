Обижает начальство? Создано специальное приложение для жалоб в Роструд

При этом в Роструде отметили, что мобильное приложение – это ещё один шаг к повышению доступности и удобства сервиса. С его помощью можно подать электронное обращение в инспекцию труда. Ответ на свой вопрос придётся ждать от 1 до 3 рабочих дней.