Облачное хранилище Google достигло 100 миллионов подписчиков

Google One был запущен в 2018 году, и с тех пор продукт эволюционировал, предоставляя дополнительные привилегии, включая возможности редактирования в Google Photos, такие как «волшебная ластик», подсветка портрета, размытие портрета, подсветка цвета и многое другое.

Согласно Пичаи, общий объем подписочного бизнеса Google, включая YouTube Premium и Music, YouTube TV и Google One, находится на восходящей траектории и превысил $ 15 миллиардов в годовых доходах, что в 5 раз больше, чем в 2019 году.

Компания отметила, что благодаря успешной производительности подписочных сервисов сектор «Подписки, Платформы и Устройства» продемонстрировал рост на 23% по сравнению с предыдущим годом.