Облачное хранилище на 2 ТБ бессрочно продают с 95% скидкой

В целом, подобное решение проблемы чуть ли не идеальное и единственным его минусом является то, что стоит оно достаточно весомых денег. Но именно сейчас популярный сервис Thunder Drive отдает 2 ТБ облачного хранилища по сверхнизкой цене. Размер скидки составляет рекордные 95%, благодаря чему пожизненный доступ к 2 ТБ памяти в “облаке” обойдутся не в стандартные 1 200 долларов, а в куда более приятные 59 долларов.

Пользоваться данным сервисом можно на любом устройстве — у Thunder Drive есть как веб-версия, так и клиент для смартфонов на Android и iOS. Срок действия акции ограничен — предложение закончится уже через 4 дня. Так что если вам нужно было место на удаленном диске, то мы рекомендуем поспешить поспешить.