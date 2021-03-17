Облегченную версию приложения Google скачали более 500 млн раз

Напомним, что в 2017 году Google представила приложение Google Search Lite. Впоследствии его было решено переименовать в Google Go, равно как и остальные облегченные версии программ компании. За 4 года существования в Google Play программу скачали порядка 500 млн раз.

Отметим, что Google Go установлено в смартфонах, работающих на базе Android Go Edition по умолчанию. Также его могут установить все владельцы смартфонов на базе Android.

Отметим, что это приложение подойдет для людей, которые проживают в регионах с медленным интернетом. В нем реализованы почти все опции стандартного приложения Google, при этом оно занимает не более 8 Мб.